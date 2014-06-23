Астахов: террористы пытаются уничтожить командование Госпогранслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Сергей Астахов. “Осуществляются целенаправленные попытки уничтожения не просто группы, а ее управленческого звена”, - сказал он.

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Как отметил Сергей Астахов, пограничники регулярно фиксируют в пограничной зоне наличие российских разведывательно-диверсионных групп. По его словам, была предпринята попытка уничтожения тактической группы “Граница”, в которой работал председатель Госпогранслужбы. Как сказал Сергей Астахов, на прошлой неделе управленческому звену этой группы сначала заглушили все каналы связи, а затем произвели массированный минометный обстрел с расстояния 3-5 км, в результате чего по подразделению было выпущено 160 минометных мин, из-за которых получили ранения более 30 пограничников и десантников. По словам пресс-секретаря председателя Госпогранслужбы, избежать масштабных жертв удалось лишь благодаря ранее подготовленным инженерным сооружениям.

“Группа передислоцировалась, но спустя сутки ситуация фактически повторяется. Откуда у нападающих такая информация? Наверное, потому, что после завершения в России одних военных учений, а затем начала других разведывательные подразделения радиоперехвата и радиозащиты как действовали, так и действуют в украинской приграничной зоне”, - сказал Сергей Астахов.