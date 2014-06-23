На Харьковщине пограничники задержали курьеров ДНР

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, вчера днем в автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» была выявлена группа лиц, которая, возможно, причастна к террористической деятельности на востоке.

В частности, во время проведения пограничного контроля автомобиля «Мерседес» донецкой регистрации правоохранители обратили внимание на неоднозначное поведение пассажиров и водителя транспортного средства, которые следовали в Россию. В ходе углубленного осмотра салона автомобиля персонал пункта пропуска выявил пропуска «Народное ополчение Донбасса», «Донецкая республика» и другие, говорится в сообщении.

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«Путешествующие сообщили, что следуют в Москву якобы с целью получения гуманитарной помощи для так называемого «Народного ополчения Донбасса» в виде продуктов питания, одежды и медикаментов», - отметили в пограничном ведомстве.

Сейчас граждане переданы представителям СБУ в Харьковской области для проведения фильтрационных мероприятий.