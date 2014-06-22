Украинские пограничники ведут бой с террористами неподалеку Ноздревки в Луганской области
15:04, 22 июня 2014Политика
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Сейчас продолжается бой по обезвреживанию террористов.
Украинские пограничники ведут бой с террористами неподалеку Ноздрівки Луганской области - ГСЧС
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"В 13.00 на пограничный наряд отдела пограничной службы «Беловодск» неподалеку от населенного пункта Ноздревка (Луганская область) напали боевики. Пограничники приняли бой и начали отбивать атаку", - говорится в сообщении пресс-службы.Читайте такжеНочью на Луганщине украинские пограничники отбили атаку террористов
На помощь пограничникам прибыли военнослужащие подразделений Вооруженных сил Украины.
Сейчас совместными усилиями продолжается обезвреживанию боевиков.
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