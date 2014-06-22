Переодетые террористы устроили акцию по дискредитации силовиков - АТО

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.

По его информации, обстрел автобуса произошел около 19:0 в г.свердловске.

"Благодаря счастливой случайности в автобусе находился только водитель. Он не пострадал и покинул место происшествия на автобусе", - отметил Селезнев.

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"Это уже не первая провокация боевиков в указанном районе. Понимая, что волна недовольства со стороны местного населения по отношению к боевикам растет, бандиты в свою очередь стали прибегать к различным методам дискредитации украинской армии", - добавил спикер АТО.