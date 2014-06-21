Одесситов просят воздержаться от участия в митингах за угрозы терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук.

«Есть опасность того, что отдельные граждане могут пытаться совершить теракты. Учитывая ситуацию, хотел бы попросить граждан немного абстрагироваться и не принимать участия в массовых мероприятиях, которые проводятся. Я имею в виду пикеты, митинги и все остальное. Есть такая пословица: «Береженного Бог бережет», - сказал Катеринчук.

Он отметил, что исполнительный комитет Одесского городского совета обратился в суд с просьбой о запрете массовых акций 21 и 22 июня в связи с тем, что милиция информировала различные органы власти о том, что в городе очень сложная социально-политическая обстановка.

«И мы рекомендовали ограничить проведение политических массовых мероприятий. Только ради безопасности граждан. Это не голые слова - вы видите, что мы документируем и возможность проведения терактов, и задерживаем людей со взрывными устройствами… Не идет речь о каком-то повальном запрещении мероприятий. Мы прекрасно понимаем, что на востоке идет антитеррористическая операция, и мы допускаем, что те террористы, которые там занимаются этой деятельностью, могут каким-то образом прорвать кордоны войск и какими-то путями попасть не только в Одесскую область, а и в другие, соседние», - заявил Катеринчук.

Он добавил, что не исключает проведения в городе 21-22 июня митингов возле памятника Дюку (Приморский бульвар) и на Куликовом поле.

«Там мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Но опять же, мы отвлекаем очень много сил для этого. Если бы нас услышали, то мы могли бы бросить силы на выявление вот таких групп, которые мы задержали 16 июня возле консульства Российской Федерации. Я думаю, что они еще есть. Мы работаем, мы их (группы) локализуем без проблем. Но мы могли бы это сделать быстрее, если бы туда направили те силы, которые отвлекаем, задействуя для охраны общественного порядка, для охраны государственных учреждений, для охраны тех мест, где люди собираются», - акцентировал Катеринчук.

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Он добавил, что суд запретил проведение шествий отдельным организациям, и милиция будет выполнять решение суда.

Как отметил Катеринчук, его просьба не выходить на массовые акции касается периода проведения антитеррористической операции, пока существует угроза проникновения в регион террористов.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд запретил различным субъектам проведение 21-22 июня массовых акций в связи с возможными беспорядками.

16 июня во время пикетирования Генерального консульства Российской Федерации в Одессе пострадал один человек во время столкновения с сотрудниками охранной фирмы «Гепард». Сотрудники милиции на углу улиц Посмитного и Генуэзской задержали двух мужчин с пакетом, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Данные лица были задержаны неподалеку от Генконсульства РФ в Одессе, где в это время проходил гражданский митинг. По словам начальника Главного управления МВД в Одесской области Катеринчука, подозреваемые планировали произвести теракт в толпе митингующих.