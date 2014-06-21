ОБСЕ приветствует объявленное прекращение огня в Украине

"Перемирие, которое было объявлено таким, что будет длиться целую неделю, представляет собой важный шанс проложить путь к устойчивой деэскалации ситуации в восточных регионах страны", - говорится в заявлении Буркхалтера, распространенном в пятницу, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

Председательствующий в ОБСЕ надеется, что это откроет "окно возможностей " для диалога и введение в действие мирного плана Порошенко".

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В связи с этим Буркхалтер поблагодарил Порошенко за поиск мирного решения конфликта и подчеркнул важность того, "чтобы все актеры, национальные и международные, поддержали план с помощью слов и поступков".

"ОБСЕ готова оказать помощь украинскому руководству в осуществлении мер, изложенных в плане", - подчеркнул он.