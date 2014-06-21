ОБСЕ приветствует объявленное прекращение огня в Украине
Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхалтер приветствует объявленное президентом Украины Петром Порошенко прекращения огня.
"Перемирие, которое было объявлено таким, что будет длиться целую неделю, представляет собой важный шанс проложить путь к устойчивой деэскалации ситуации в восточных регионах страны", - говорится в заявлении Буркхалтера, распространенном в пятницу, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.
Председательствующий в ОБСЕ надеется, что это откроет "окно возможностей " для диалога и введение в действие мирного плана Порошенко".
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В связи с этим Буркхалтер поблагодарил Порошенко за поиск мирного решения конфликта и подчеркнул важность того, "чтобы все актеры, национальные и международные, поддержали план с помощью слов и поступков".
"ОБСЕ готова оказать помощь украинскому руководству в осуществлении мер, изложенных в плане", - подчеркнул он.