Главам дипмиссий в Украине представили мирный план президента

Заместитель председателя администрации президента Валерий Чалый на встрече с дипломатами отметил, что Петр Порошенко проводит интенсивные переговоры с лидерами многих стран и международных организаций по поддержке реализации мирного плана, передает ZN.UA.

Читайте такжеМирный план Порошенко будет обнародован сегодня - АП

Он подчеркнул важность "солидарной и согласованной позиции" для достижения общих целей перед запланированным на 27 июня подписанием экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. "Это - не только один из приоритетов, но и одно из ключевых событий, которое определит развитие Украины на много лет вперед", - отметил Валерий Чалый.

В свою очередь новый министр иностранных дел Павел Климкин особо отметил перед дипломатами, что план должен реализовываться без проволочек, иметь четкие временные рамки. Он подчеркнул важность мониторинга реализации плана со стороны ОБСЕ и выразил высокую оценку деятельности миссии ОБСЕ в Украине.

Глава СБУ Валентин Наливайченко предоставил главам дипмиссий информацию о мерах, направленных на противодействие дестабилизации на востоке страны.