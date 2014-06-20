Климкин и Лавров обсудили план Порошенко и контроль границы

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В телефонной беседе, которая состоялась по инициативе российской стороны, Лавров поздравил Климкина с назначением на должность.

Напомним, назначение Павла Климкина министром иностранных дел Украины вчера, 19 июня, поддержала Верховная Рада Украины.