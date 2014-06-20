Климкин и Лавров обсудили план Порошенко и контроль границы

14:45, 20 июня 2014
Политика
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Министры иностранных дел Украины и РФ Павел Климкин и Сергей Лавров договорились направить усилия на поддержку мирного плана президента Украины Петра Порошенко, в частности, с акцентом на эффективном контроле украинской границы.

REUTERS

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В телефонной беседе, которая состоялась по инициативе российской стороны, Лавров поздравил Климкина с назначением на должность.

Напомним, назначение Павла Климкина министром иностранных дел Украины вчера, 19 июня, поддержала Верховная Рада Украины.

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