Климкин и Лавров обсудили план Порошенко и контроль границы
14:45, 20 июня 2014Политика
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Министры иностранных дел Украины и РФ Павел Климкин и Сергей Лавров договорились направить усилия на поддержку мирного плана президента Украины Петра Порошенко, в частности, с акцентом на эффективном контроле украинской границы.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.
В телефонной беседе, которая состоялась по инициативе российской стороны, Лавров поздравил Климкина с назначением на должность.
Напомним, назначение Павла Климкина министром иностранных дел Украины вчера, 19 июня, поддержала Верховная Рада Украины.
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