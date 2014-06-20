Новый глава МИД Украины приглашен на заседание Совета ЕС 23 июня

Об этом в Брюсселе сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает собственный корреспондент агентства УНИАН.

"Кэтрин Эштон пригласила Павла Климкина для того, чтобы он проинформировал министров о мирном плане президента Петра Порошенко", - сообщил он.

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По его словам, на заседании, которое пройдет 23 июня, министры иностранных дел Евросоюза также должны окончательно принять решение о подписании экономической части Соглашения об ассоциации с Украиной. "Ожидается принятие окончательного решения о подписании второй части Соглашения об ассоциации. Это решение откроет путь для подписания Соглашения в пятницу, 27 июня", - пояснил чиновник Евросоюза.

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Кроме того, министры планируют принять решение о миссии Евросоюза, которая "связана с сектором верховенства права" в Украине.