В Раду прибыли члены Кабмина (онлайн-трансляция заседания)

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе находятся частности и.о. министра обороны Михаил Коваль, министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

Ранее на заседании спикер ВР Александр Турчинов заявил, что операция по перекрытию границы с Россией фактически завершена.