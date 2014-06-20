В Раду прибыли члены Кабмина (онлайн-трансляция заседания)

10:27, 20 июня 2014
Политика
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В Верховну Раду прибыли члены Кабинета министров.

Рада собралась на заседание

Как передает корреспондент УНИАН, в правительственной ложе находятся частности и.о. министра обороны Михаил Коваль, министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

Ранее на заседании спикер ВР Александр Турчинов заявил, что операция по перекрытию границы с Россией фактически завершена.

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