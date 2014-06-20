Операция по перекрытию границы фактически завершена - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

“Министерство обороны информирует, что наши подразделения Вооруженных сил подошли к населенному пункту Изварино и тем самым фактически завершили операцию по перекрытию границы”,- сказал спикер.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью террористы атаковали военную часть в Артемовске. Украинские военные отбили штурм. Один военнослужащий ранен, данных о потерях среди террористов нет.