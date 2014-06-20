Бойцы АТО освободили от террористов Ямполь и Кировск

01:17, 20 июня 2014
Политика
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Бойцы антитеррористической операции освободили от террористов населенные пункты Ямполь и Кировск в Донецкой области. 

Фото Александр Клименко

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины освободили от террористов Ямполь и Кировск близ Красного Лимана Донецкой области. Взят под контроль мост через реку Северский Донец. Таким образом, наконец-то (спустя сколько недель!) оказался уже полностью блокированным Славянск", - написал Тымчук.

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Ранее в четверг руководитель группы информирования по АТО Владислав Селезнев сообщил, что на Луганщине силами АТО уничтожены блок посты и засады боевиков, захвачена господствующая высота в районе проведения операции. Во время интенсивных боев погибли четверо украинских военнослужащих, 20 получили ранения различной степени тяжести.

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