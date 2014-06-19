Семьям погибших на Майдане выделят земельные участки

Семьи погибших получат земельные участки по месту жительства из земель запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности в пределах норм бесплатной приватизации, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Наши специалисты на местах помогут быстро оформить ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, подготовить все необходимые документы для получения земельного участка», - отметил Рудык.

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Как сообщал УНИАН, ранее Госземагентство также пообещало выделить земельные участки военнослужащим Вооруженных сил Украины, МВД, СБУ и других воинских формирований, участвующим в АТО на востоке.