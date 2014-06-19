Семьям погибших на Майдане выделят земельные участки
Председатель Госземагентства Сергей Рудык поручил территориальным органам земельных ресурсов обеспечить земельными наделами семьи героев Небесной сотни, погибших на Майдане.
Семьи погибших получат земельные участки по месту жительства из земель запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности в пределах норм бесплатной приватизации, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«Наши специалисты на местах помогут быстро оформить ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, подготовить все необходимые документы для получения земельного участка», - отметил Рудык.
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Как сообщал УНИАН, ранее Госземагентство также пообещало выделить земельные участки военнослужащим Вооруженных сил Украины, МВД, СБУ и других воинских формирований, участвующим в АТО на востоке.