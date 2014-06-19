Порошенко в АП встретится с представителями Донецкой и Луганской областей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В четверг, 19 июня, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской областей, в частности, с мэрами некоторых городов, а также представителями региональной политической и бизнес-элиты, Героями Украины», - говорится в сообщении.

Встреча состоится в Администрации президента.

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