Порошенко в АП встретится с представителями Донецкой и Луганской областей

11:26, 19 июня 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня встретится с представителями Донецкой и Луганской областей.

Порошенко проведет встречу с представителями Донбасса и Луганщины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В четверг, 19 июня, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской областей, в частности, с мэрами некоторых городов, а также представителями региональной политической и бизнес-элиты, Героями Украины», - говорится в сообщении.

Встреча состоится в Администрации президента.

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