Ночью во время боя в Луганской области погибло 10 бойцов из Черновицкой области и 15 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 18 июня сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

По его словам, в настоящее время официальной информации от военных нет, но из разных источников стало известно о 10 погибших и 15 раненных бойцах из батальона.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО убито и ранено более 30 боевиков

По неподтвержденным данным восемь погибших — жители Черновцов. Фамилии некоторых из них известны, но Каспрук отказался их называть до окончательного выяснения.

По предварительным данным, большинство погибших сгорели в подбитом боевиками бронетранспортере. Затяжной бой возле города Счастье на Луганщине продолжался вчера вечером и часть ночи, сначала погибшие считались пропавшими без вести.Читайте такжеВоенные очистили от террористов город Счастье в Луганской области

Городской совет обещает оказать помощь семьям погибших и раненых и призывает небезразличных черновчан приобщиться к сбору средств.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах 18-19 июня в городе объявлены дни траура по погибшим жителям Черновицкой области, которые принимали участие в антитеррористической операции в восточных областях Украины.

Городской голова призвал 19 июня в 12 часов почтить память погибших героев минутой молчания.