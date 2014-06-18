Ночью во время боя в Луганской области погибло 10 бойцов из Черновицкой области и 15 - ранены
Десять бойцов десантного батальона из Черновцов погибли на Луганщине во время затяжного боя 17 июня возле города Счастье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом 18 июня сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.
По его словам, в настоящее время официальной информации от военных нет, но из разных источников стало известно о 10 погибших и 15 раненных бойцах из батальона.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО убито и ранено более 30 боевиков
По неподтвержденным данным восемь погибших — жители Черновцов. Фамилии некоторых из них известны, но Каспрук отказался их называть до окончательного выяснения.
По предварительным данным, большинство погибших сгорели в подбитом боевиками бронетранспортере. Затяжной бой возле города Счастье на Луганщине продолжался вчера вечером и часть ночи, сначала погибшие считались пропавшими без вести.Читайте такжеВоенные очистили от террористов город Счастье в Луганской области
Городской совет обещает оказать помощь семьям погибших и раненых и призывает небезразличных черновчан приобщиться к сбору средств.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах 18-19 июня в городе объявлены дни траура по погибшим жителям Черновицкой области, которые принимали участие в антитеррористической операции в восточных областях Украины.
Городской голова призвал 19 июня в 12 часов почтить память погибших героев минутой молчания.