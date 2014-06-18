Ректор-взяточник Мельник подал в суд на бывшего главу Миндоходов

Дело зарегистрировано по факту вымогательства денежных средств в размере 20 млн грн, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Баганец, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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По информации ГПУ, Александр Клименко в течение 2012-2013 годов неоднократно угрожал бывшему ректору уменьшить бюджетное финансирование университета, в случае непредоставления ему указанной суммы.

По данному факту зарегистрировано дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия").

Кроме этого, ГПУ проводит досудебное расследование в уголовных процессах в отношении Александра Клименко по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере"; "незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в особо крупных размерах").

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Следствие установило, что за период пребывания Александра Клименко на должностях председателя Государственной налоговой службы и министра доходов и сборов на его имя в течение 3-х лет было открыто 23 счета в 7 банках, на которые в целом поступило 38 млн грн, происхождение которых сейчас устанавливается.

Напомним, что 29 апреля Александру Клименко были выдвинуть подозрения в злоупотреблении властью и служебным положением. 8 мая он объявлен в розыск, осуществление которого поручено СБУ.