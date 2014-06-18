Les Echos: Путин и Порошенко говорят о прекращении огня

В своей статье под названием «Путин и Порошенко говорят о прекращении огня» в газете Les Echos Клод Фуке сообщает о том, что сегодня ночью между российским и украинским президентами состоялся телефонный разговор после того, как стало известно о смерти двух российских журналистов.

Во время телефонного разговора, который состоялся сегодня ночью, Президент России Владимир Путин обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко возможность прекращения огня на востоке Украины, говорилось в сообщении Кремля в среду.

«Основным вопросом была «возможность прекратить огонь в юго-восточной части Украины», – говорилось в заявлении. Уточнялось также, что Владимир Путин озабочен гибелью двух журналистов российского телевидения в результате минометного обстрела возле Луганска.

Порошенко сказал Меркель, что Украине необходима помощь Запада в укреплении границ

Украина нуждается в помощи США и Евросоюза в укреплении границ, сказал Президент Украины Петр Порошенко канцлеру Германии Ангеле Меркель во время телефонного разговора.

«Глава государства обозначил принципы осуществления плана урегулирования ситуации на востоке Украины. Порошенко считает, что Украина нуждается в помощи США и Европейского Союза для усиления контроля на своих границах», – сообщила пресс-служба президента.

В частности говорилось о создании 10-километровой буферной зоны на российско-украинской границе, освобождении незаконно захваченных правительственных зданий и возобновлении работы органов местного самоуправления.

«Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с трагической гибелью российских журналистов в Луганской области, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности работников СМИ, работающих в зоне конфликта», – сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля.

Порошенко выразил соболезнования и пообещал Владимиру Путину, что дело будет расследовано, и что будут приняты меры для защиты журналистов.

Декларация ООН

Во вторник, после гибели двух российских журналистов в Украине, Совет Безопасности ООН принял декларацию, призывающую расследовать этот инциндент.

«Члены Совета Безопасности ООН призывают провести тщательное расследование всех инцидентов, связанных с насилием, в том числе в отношении журналистов», – сказал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

ОБСЕ снова призывает освободить своих наблюдателей

В эту среду в Токио представители ОБСЕ вновь призвали «немедленно и без каких-либо условий» освободить наблюдателей, которые находятся в плену на востоке Украины в течение нескольких недель.

После встречи представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и некоторых азиатских стран в японской столице, представитель США в ОБСЕ сделал это заявление. Он также обвинил российские власти в том, что они продолжают посылать оружие и боевиков в Украину.

В интервью AFP в начале июня один из представителей самопровозглашенных властей Донецка сказал, что две группы пропавших наблюдателей ОБСЕ, вероятно, находятся в Луганской области. При этом он заявил, что не знал, кто именно их задержал.