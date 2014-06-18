Украине нужна победа в войне, но не любой ценой - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского на торжественных мероприятиях, посвященных выпуску слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки и 100-летнему юбилею начала подготовки военных специалистов в учебных корпусах университета.

“Ключевая задача - мир не за любую цену. Нам нужен мир не через уступки, нам нужен мир, спокойствие, безопасность и надежную защиту наших граждан”, - сказал президент.

Читайте такжеУкраина находится в стадии войны, но победит - Порошенко

Порошенко убежден, что мир нужен не только Украине, а всему миру. “Весь мир сейчас смотрит на нас, и наша задача - продемонстрировать, что и в такой войне мы способны преодолевать врага, и в такой войне мы способны принести мир на украинскую землю, и в результате, я уверен, мы получим новую армию”, - сказал глава государства.