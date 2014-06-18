Подполковник разведки спецназа: Нас сдают в Генштабе
01:22, 18 июня 2014Политика
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Подполковник разведки спецназа подозревает высшее руководство Вооруженных сил Украины в измене.
Подполковник разведки спецназа подозревает высшее руководство ВСУ в измене / Фото Александр Клименко
Об этом он рассказал hromadske.tv на условиях анонимности.
По его словам, утечка информации идет на уровне Генштаба.
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«Мы идем в разведку - нас сдают, нас ждет засада! Кто это делает?.. Мы не знаем. Поэтому много у нас есть провалов. Я бы хотел сказать вам честно: нас продают за копейки! Нам дают задание - мы это делаем, но теряем людей. Почему нас там ждут? Не продавайте нас, когда мы идем в разведку. Не сдавайте нас, когда мы идем на зачистку «зеленки». Не сдавайте нас!», - просит офицер.
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