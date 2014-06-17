Bloomberg: Без американских технологий Россия не сможет добыть из-под земли свое сокровище

В статье Дэвида Визе под названием «Без американских технологий Россия не сможет добыть из-под земли свое сокровище стоимостью в 8,2 триллиона долларов: нефть» на сайте Bloomberg.com говорится о том, что хотя Россия приняла решение прекратить поставки газа в Украину, что еще больше усугубило напряженность в отношениях с США и Евросоюзом, она все еще нуждается в сотрудничестве с западными корпорациями Exxon Mobil (XOM), Halliburton Ко (HAL) и BP Plc для того, чтобы продолжать добывать нефть из месторождений советской эпохи и разрабатывать нефтегазовые месторождения в Арктике, а также запасы сланцевого газа.

Россия будет просить западные компании предоставить ей необходимое оборудование для бурения и добычи, а также технологии, такие как гидравлический разрыв пласта, которые ей понадобятся для того, чтобы добыть нефть на сумму 8,2 трлн. долл., которая до сих пор находится в недрах земли.

Прекращение поставок газа в Украину еще больше усложнило задачу энергетическим компаниям, которые пытаются приспособиться к изменениям геополитического ландшафта в поисках новых возможностей для поставок нефти и газа. Лидеры крупнейших западных нефтедобывающих компаний соберутся в Москве на этой неделе на Всемирном нефтяном конгрессе, чтобы открыть возможности для новых соглашений.

«Там, безусловно, находится приз», сказал Александр Робарт, руководитель консалтинговой компании PacWest Consulting Partners LLC, Хьюстон, которая отслеживает услуги поставщиков оборудования для фракционных выработок.

«Для больших парней, это, без сомнения, один из наиболее приоритетных рынков будущего роста, который они ищут за рубежом».

Агрессия России по отношению к Украине может только усилить политическую напряженность, которую компании уже и так чувствуют на себе, когда стремятся оправдать расширение деловых связей с Россией, – сказал Фадел Гейт, аналитик компании Oppenheimer & Ко.

«Это ухудшит положение России», – сказал Гейт, пологая, что теперь шансы на то, что США и Европа будут настаивать на дополнительных санкциях, увеличатся.

Никакого влияния

Санкции никак не повлияли на нашу работу в России, сказал вчера Дадли, компания ВР, находясь в Москве. Лондонская компания подписала в прошлом месяце предварительное соглашение по оценке запасов сланца в Волго-Уральском регионе.

«Мы продолжаем работать и делать бизнес, как обычно», – сказал Дадли. «Ничто не повлияло на нашу деятельность».

Россия является вторым по величине рынком за пределами Северной Америки по добыче энергоресурсов фракционным методом, имея насосы мощностью в 1,1 миллион лошадиных сил, используемых, чтобы прокачивать воду, песок и химикаты в пласты, чтобы освободить углеводороды. Китай занимает первое место с 3,1 миллионами лошадиных сил. Северная Америка по-прежнему лидирует с 19,7 миллионами лошадиных сил.

С учетом существующих месторождений Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, добывая ежедневно 10 млн. баррелей в прошлом году, по данным EIA. Но России придется использовать новейшие технологии, чтобы выжать нефть из сланцевых пород в Западной Сибири, сказал Бэй.

Добыча удвоится

В результате этого, добыча с помощью разрыва, по прогнозам PacWest, удвоится до 2,3 миллионов лошадиных сил к концу 2018 года. Это произойдет, если инженерам удастся «взломать код» на пласте Баженова, массивного скалистого образования, сложного для бурения, которое находится под месторождениями Западной Сибири, которым уже десятки лет, сказал Робарт.

В мае Total SA (FP) в партнерстве с ОАО Лукойл, вторым по величине производителем российской нефти, начали поиски нефти в так называемых плотных нефтяных камнях района Баженова в Сибири. За этим последовали договора с Exxon и Statoil ASA, у которых уже есть проекты с ОАО Роснефть (ROSN) в Западной Сибири, и Royal Dutch Shell PLC, работающей в партнерстве с ОАО Газпром нефть.

Без опыта и технологий Запада вряд ли Россия могла бы удержать текущий уровень добычи, а тем более нарастить его, сказал в телефонном интервью Дэвид Перселл, аналитик Tudor Pickering Holt & Ко. Страна имеет «нулевой шанс» на эксплуатацию глубоководных запасов без помощи Запада, добавил он.

Жоао Феликс, пресс-секретарь компании Schlumberger, отказался давать комментарии. Сьюзи Мак-Майкл, пресс-секретарь Halliburton, и Вуен Фунг Хор, пресс-секретарь компании Weatherford, не смогли сражу же прокомментировать ситуацию.

Реанимирование

Halliburton, Schlumberger (SLB) и Weatherford ​​являются одними из крупнейших компаний, которые занимаются реанимированием устаревших месторождений и разработкой глинистых сланцев в Сибири. Они рассчитывают потратить около 30 млрд. долл. в год на исследования и добычу в России, говорилось в электронном сообщении Джеймса Уэста, аналитика Barclays Capital в Нью-Йорке.

Представители компании Schlumberger, главные офисы которой находятся в Хьюстоне и Париже, рассказали в апреле, что недавно помогли крупной нефтяной компаний России в Западной Сибири сделать бурение и разработку залежей более точными благодаря использованию сенсорных датчиков, чтобы определить, где находятся подземные разломы в горизонтальной скважине. Были применены четыре этапа разрыва в одной скважине, а со второй скважины был произведен контроль с помощью оборудования, которое улавливает даже самую малую сейсмическую активность под землей.

Предполагается, что продажи в России в этом году будут «несколько ниже», чем первоначально ожидалось, из-за падения рубля, в то время как активность не должна снизиться, рассказал в апреле руководитель Schlumberger Паал Кибсгаард аналитикам и инвесторам.

Университет нефти и газа

Корпорации Weatherford, четвертой в мире по величине нефтяной сервисной компании, есть что терять по сравнению с другими компаниями, учитывая, что примерно 5 % ее продаж совершаются в России, Скотт Грубер, аналитик нью-йоркской компании Sanford Bernstein & Ко, написал 3 марта в уведомлении для клиентов.

В российском городе Бугульма Женевская компания Weatherford объявила в прошлом году о сотрудничестве с заводом, который производит электрические насосы, для создания искусственных систем подъема, которые используются для повышения давления и увеличения производительности скважин.

Halliburton в феврале объявила о сотрудничестве с Губкинским Российским государственным университетом нефти и газа, чтобы обеспечить поддержку, в том числе, в подготовке персонала для технических советов и учебных материалов для нетрадиционных школьных программ. «Halliburton, несомненно, пытается играть по-крупному в России», – сказал Робарт (PacWest).

Природный газ

Россия начала уделять больше политического внимания добыче природного газа, поскольку является основным поставщиком газа в Европу, транспортируя его через украинские трубопроводы. Но большую часть доходов страны от углеводорода, получают из нефти, сказали Робарт и Бэй.

Рекс Тиллерсон, главный исполнительный директор компании Exxon, Роберт Дадли, главный исполнительный директор компании BP и Мария дас Гракас Фостер, руководитель Petroleo Brasileiro SA (PBR) должны выступить на конференции в России на этой неделе.

«Из-за неопределенности, созданной конфликтом с Украиной, Россия сделала все возможное, чтобы все крупные игроки приехали на эту конференцию «для того, чтобы показать: «Эй, мы серьезно относимся к работе с вами, ребята», – сказал Робарт.