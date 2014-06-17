Боевики назвали помощника президента РФ Суркова "своим человеком в Кремле"

Об этом сообщает пресс-центр движения "Юго-Восток", сообщает Остров.

Бородай заявил, что ему странно слышать от лидера Международного Евразийского движения Александра Дугина заявления о том, что Россия "сдаёт Новороссию". Читайте такжеБританские СМИ: Бородай был "запасным" вариантом Кремля

"Смею заверить, что в российском руководстве абсолютно правильно понимают, как можно решить проблемы Донецкой Народной Республики. И готовы способствовать этому на очень высоком уровне. Я также давно знаю и уважаю помощника президента Владислава Суркова, который всегда оказывает Донецкой Народной Республике серьезную поддержку. Без преувеличения, Сурков - наш человек в Кремле", - сказал Бородай.