СМИ: Боевики похитили гендиректора "Прессы Макеевки" и главреда "Вечерней Макеевки"

Вооруженные автоматами люди в камуфляже, которые назвались представителями "службы безопасности ДНР" похитили генерального директора издательско-полиграфического комплекса "Пресса Макеевки" Ларису Бутову и главного редактора "Вечерней Макеевки" Марию Семенову.

Об этом "ОстроВу" сообщили сотрудники редакции.

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"Сегодня в редакцию "Вечерней Макеевки" после 10 часов явились вооруженные автоматами люди в камуфляже, которые назвались представителями службы безопасности ДНР. А после длительной беседы в кабинете с генеральным директором издательско-полиграфического комплекса "Пресса Макеевки"(куда входит "Вечерняя Макеевка") Ларисой Бутовой, увезли на своем автомобиле гендиректора и главного редактора "Вечерки" Марию Семенову на беседу с командиром Русской православной армии", - от метили они.

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На данный момент Лариса Бутова и Мария Семенова в редакцию не вернулись.

Причина визита вооруженных людей - якобы недовольство публикациями газеты.