В Херсоне неизвестные сожгли деревянную часовню УПЦ МП

Как передает корреспондент УНИАН, херсонская милиция начала расследование по факту поджога часовни.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований информации по ч.2 стр 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Производство находится в ведении Днепровского районного отдела УМВД Украины в Херсонской области.

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Отметим, что несколько дней назад в Интернете появилась информация о том, что под дальнейшее строительство стационарного храма в сквере по ул. Залаэгерсег начали уничтожать зеленые насаждения. Активисты херсонского Евромайдана 13 июня заявили, что под видом сноса сухих деревьев идет целенаправленное уничтожение живых деревьев.

Позже работники исполнительного комитета Днепровского районного в городе Херсоне совета подтвердили факт сноса 4 деревьев и опубликовали официальное заявление, в котором потребовали от мэрии Херсона разобраться в ситуации со сносом деревьев возле храма.

Депутат горсовета, председатель фракции "Батькивщина" в городском совете Станислав Трошин сообщил корреспонденту УНИАН: «Сейчас правоохранители и пожарные выясняют все причины, из-за которых сгорела церковь. Но со стороны церкви это однозначно был самозахват земли и сквера».