Аваков отрицает применение силами АТО фосфорных бомб

Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, он располагает записью разговора одного из лидеров так называемой "ДНР" с российской стороной, где он просит передать осколок фосфорной бомбы.

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К тому же Аваков опроверг и информацию о том, что силы АТО специально перебили водоводы и препятствуют ремонту, благоприятному восстановлению подачи воды в Славянске-Краматорске-Дружковке-Константиновке- Донецке.

"Второй день по распоряжению Президента и премьера силы АТО прекратили огонь в районе Семеновки возле Славянска - давая возможность техникам провести ремонт и восстановить подачу воды в города Донбасса", - пояснил министр.