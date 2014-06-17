Губернатор Одесской области призвал не пиариться на протестах возле Генконсульства РФ

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица призвал не пиариться на протестных акциях возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил во время встречи с представителями общественности, комментируя акцию протеста, состоявшуюся 16 июня возле Генконсульства РФ.

«Я категорически против погромов, криков, походов в масках, возложения венков к Генконсульствам или российским посольствам. Там, под этим забором, никто не погиб. Если есть у кого-то лишние деньги, лучше давайте поможем этими деньгами армии, а не будем пиариться на этом всем», - сказал Палица.

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Он добавил, что при наличии каких-либо претензий и желании выразить эмоции, «это не делается под российским консульством с ножами, взрывпакетами, с киданием камней».

«Мы обязаны не допустить этого в Одессе… Сегодня мы с трудом возвращаем город к нормальной жизни, еле удается вернуть туристов. Но, видно, кому-то это не нравится.

Кому? Надеюсь, милиция, прокуратура и СБУ разберутся», - отметил губернатор.

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Он также предупредил о недопустимости беспорядков, хождении в масках: «Потом можете жаловаться, писать петиции. Моя жесткая позиция: люди в масках по городу ходить не будут... Одесситы больше не будут бояться: в масках по городу ходить не будут.

Кто-то отрабатывает чьи-то деньги. Кто? Милиция разберется».

В то же время Палица заявил, что не поддерживает Россию в том, что «через ее территорию на украинскую сознательно или несознательно попадают террористические группировки, боевики, военная техника».

«Полностью не согласен с позицией России, что она закрывает на это глаза. Я отдаю отчет, что без ведома России, таких действий на востоке Украины не было бы, и эта дестабилизация кому-то интересна. Полностью отдаю себе отчет, что нам надо заканчивать эти игры, садиться за стол переговоров в присутствии мировых лидеров, европейских организаций, и наводить порядок на востоке Украины. Конечно, хотелось бы делать это мирным путем», — заявил Палица.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня к зданию Генерального консульства РФ в Одессе пришли примерно 200 человек. Они принесли флаги Украины, черно-красный флаг, несколько десятков траурных венков и автомобильные шины. Активисты попытались пройти к входу в здание, чтобы положить траурные венки в память о погибших украинских военных на востоке страны, но правоохранители их не пропустили. Началась давка, затем – столкновение, в результате которого был госпитализирован один из активистов. Кроме того, сотрудники милиции во время митинга за несколько сот метров от Генконсульства РФ задержали двух мужчин с пакетом, в котором находился предмет похожий на самодельное взрывное устройство.