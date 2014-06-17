Милиция задержала "бабу Наташу" - лидера мариупольских террористов

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, во время задержания указанные лица совершили вооруженное сопротивление с применением автоматического огнестрельного оружия и гранатами пытались взорвать сотрудников уголовного розыска.

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Штабом ДНР по Мариуполю руководила 46-летняя гражданка Г., которую сепаратисты в своих кругах называли «баба Наташа».

Также сотрудники уголовного розыска задержали еще одного из активных участников «ДНР» - 54-летнего мужчину.