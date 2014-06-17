Рада сегодня рассмотрит постановление о мерах по защите суверенитета (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повестке дня работы парламента предусмотрено также принесения присяги народными депутатами Украины.

Кроме того, ВР будет рассматривать законопроект о внесении изменений в некоторые законы по предотвращению (минимизации) негативного влияния на стабильность банковской системы.

Депутаты также должны назначить внеочередные местные выборы в некоторых населенных пунктах и рассмотреть законопроект относительно функционирования Государственного земельного банка.

Читайте такжеРада должна быть переизбрана досрочно - ПорошенкоОдновременно большой ряд законопроектов планируется для включения в повестку дня работы ВР. Среди этих законопроектов, в частности, есть касающиеся обороноспособности государства, социальной защиты участников АТО, совершенствования работы Конституционного Суда.

Кроме того, это проект постановления о принятии мер для усиления уровня защиты государственной границы, законопроекты о выборах в ВР, проект Избирательного кодекса Украины, проект постановления о прекращении членства и участия Украины в СНГ.

Также среди этих актов является проект постановления о заявлении Верховной Рады относительно нарушения прав украинцев в России, а также проект постановления об обращении парламента к ряду международных журналистских организаций по информационно-психологической агрессии российских СМИ.