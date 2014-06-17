Рядовым солдатам АТО обещают почти 6 тыс. грн

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал и.о. начальника Главного Управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Розмазнин.

"Денежная надбавка участникам АТО пошла. Есть определенные проблемы, но мы добьемся, чтобы солдат, рядовой, получал порядка 5800, а дальше - уже больше. Лейтенант от 8 до 10. Командир батальона порядка 16000", - пообещал генерал-майор.

Кроме того, Розмазнин согласился, что сейчас существует проблема низких пенсий военнослужащих, которую также необходимо решать, потому что это сказывается на моральном духе армии.

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"Государство, к сожалению, лишь декларировало и ничего не делало. Пенсия офицера не соответствует никаким требованиям. Действующий генерал за воинское звание получает 150 гривен. За счет только выслуги, плюс премиальные дают нам денежное обеспечение", - отметил он.

"То есть моральная составляющая - одна из основ боеспособности армии - денежное обеспечение, пенсия и т.д.", - подытожил Розмазнин.