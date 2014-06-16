На Донбассе находятся до 20 тысяч боевиков, больше половины – из России, заявляет Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий.

"По нашим оперативным данным, больше половины тех боевиков - люди, которые пришли на территорию Украины из РФ. Среди них есть и чеченцы с Кавказа, а также боевики спецназа России", - подчеркнул Парубий.Читайте такжеНа границах с Украиной сосредоточено 41,5 тыс. российских военных - Парубий

Он также отметил, что есть ряд фактов, когда "в оккупированных городах происходит принудительная мобилизация местных жителей в так называемые добровольческие отряды, которые организуют террористы".

"По нашим предварительным данным, больше половины - боевики, которые пришли из РФ, а часть это также порой мобилизованные принудительно местные жители, которых часто используют в качестве живых щитов", - добавил секретарь СНБО.

Он также отметил, что украинская власть максимально работает над тем, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.