На границах с Украиной сосредоточено 41,5 тыс. российских военных - Парубий

Вблизи государственной границы Украины сосредоточено 16 тыс. российских военнослужащих, на территории Крыма - до 22 тыс. военнослужащих, и на территории Приднестровья - до 3,5 тыс. российских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий на пресс-конференции.

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По его словам, «войска ВС России, которые сосредоточены вблизи государственной границы Украины, насчитывают 16 тыс. военнослужащих, также на территории Крыма сосредоточенно до 22 тыс. военнослужащих, и на территории Приднестровья до 3,5 тыс. военнослужащих, которые готовы перейти к более активным действиям».

«У нас есть информация, что 15 июня Вооруженные силы РФ в приграничный с Украиной район передислоцировали подразделения 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, а также 4 военно-транспортными самолетами Ил-76 осуществлено перебрасывание личного состава, около 150 военнослужащих и техников», - сказал секретарь СНБО. По его словам, они находятся в 20 км от Украины.

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«Кроме того, планируется отправка в приграничные с Украиной районы РФ батальонов тактической группы береговой обороны войск Северного флота Минобороны России», - сказал Парубий.