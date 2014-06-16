Яценюк просит ВР завтра заслушать его выступление о газовых переговорах - Ярема

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит Верховную Раду завтра заслушать его информацию о переговорах с российской стороной по газу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Ярема сказал: “Премьер-министр Украины просил включить в повестку дня завтра его выступление, и он проинформирует парламент о результатах так называемых газовых переговоров между НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”.