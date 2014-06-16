Яценюк просит ВР завтра заслушать его выступление о газовых переговорах - Ярема
11:59, 16 июня 2014Политика
0 0
По словам Яремы, премьер-министр хочет рассказать депутатам о результатах переговоров между НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”.
Завтра Яценюк хочет выступить в Раде / Фото: УНИАН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит Верховную Раду завтра заслушать его информацию о переговорах с российской стороной по газу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Читайте такжеВехи недели. Раскаленный восток, технари на Банковой и газовый тупик
Ярема сказал: “Премьер-министр Украины просил включить в повестку дня завтра его выступление, и он проинформирует парламент о результатах так называемых газовых переговоров между НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter