В Кременчуге активисты Майдана закидали яйцами отделения российских банков



Как передает корреспондент УНИАН, во время шествия по улицам Ленина, Халаменюка, Первомайской активисты Майдана возложили к входам в банк траурные цветы, приклеили к дверям списки с именами погибших десантников с разбившегося самолета под Луганском, написали на окнах здании краской из баллончика - ”окупанти”, ”вороги” и др, а кетчупом - ”Геть з України”, и закидали здания яйцами.

Как отметила активистка Майдана Анна Павленко, сегодня они решили привлечь внимание кременчужан к тому, что в городе до сих пор работают отделения российских банков, которые финансируют военные действия на востоке страны.

Находившаяся рядом милиция не препятствовала активистам и никого не арестовала. Вместе с тем в милиции сообщили, что предупредили активистов о том, что они совершают админнарушение.