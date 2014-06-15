На Днепропетровщине дни траура по погибшим военным продлятся до 27 июня - ОГА

В Днепропетровской области дни траура по погибшим 14 июня военнослужащим продлятся до 27 июня. Об этом говорится в распоряжении председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

«Период до 27 июня 2014 года объявить днями скорби, отменить все развлекательные мероприятия, внести соответствующие изменения в региональные теле- и радиопередачи», - говорится в распоряжении.

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Как сообщал УНИАН, указом президента Украины в воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничникам, погибшим во время проведения антитеррористической операции.

Распоряжением председателя Днепропетровской облгосадминистрации на Днепропетровщине 15 и 16 июня 2014 года объявлены днями траура.

«В связи с гибелью 14 июня 2014 года военнослужащих, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали участие в антитеррористической операции, объявить в Днепропетровской области 15 и 16 июня 2014 года траурными днями », - говорится в распоряжении.

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Вчера, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

В тот же день в Мариуполе в результате обстрела колонны транспорта трое пограничников погибли и четверо получили ранение. Колонна попала под обстрел из автоматов и гранатомета на околице города, вблизи завода "Азовсталь".