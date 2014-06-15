Председатель ОБСЕ осуждает действия террористов в Луганске и обеспокоен "атакой" на посольство РФ в Киеве

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхалтер выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Украине и призывает всех, кто может повлиять на ситуацию, действовать с предельной сдержанностью.

Соответствующее заявление Буркхалтера распространено в воскресенье пресс-службой ОБСЕ.

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Председатель ОБСЕ осудил действия боевиков, вследствие которых был сбит украинский военно-транспортный самолет, в результате чего погибли несколько десятков людей. "Он выразил свои искренние соболезнования президенту Порошенко и народу Украины, которые сталкиваются со спиралью насилия, в результате чего растет число погибших", - говорится в сообщении.

Буркхалтер подчеркнул, что нынешние переговоры в трехсторонней контактный группе, в которую вошли представители Украины, Российской Федерации и швейцарского председательства в ОБСЕ, в последние дни "продемонстрировали обнадеживающий прогресс и возможность политического урегулирования кризиса". "Он настоятельно призывает все стороны сосредоточиться на решении своих разногласий путем диалога, а не силой и призывает к смелым шагам, направленным на коллективное достижение мирного урегулирования", - заявил он.

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Кроме того, председательствующий в ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу "атаки на посольство Российской федерации в Киеве и призвал украинскую власть принять все необходимые меры для обеспечения адекватной безопасности для всех дипломатических миссий".