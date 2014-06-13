Дети-сироты из Снежного, которых боевики вывезли в Россию, возвращаются в Украину

Об этом в эфире «5-го канала» заявила руководитель офиса уполномоченного президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец, сообщает Радио «Свобода».

Она сообщила, что автобус с детьми еще находится в России, но «детей отпустили», и они возвращаются в Украину. Их сопровождает генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону, а также заместитель мэра Снежного и директор детского дома.

Волынец отказалась назвать конечный пункт, куда доставят детей, заявив, что не имеет права об этом говорить, но отметила, что это место - в Украине.

Как сообщалось, 12 июня вооруженные сепаратисты захватили автобус с детьми из Снежного, который направлялся в Днепропетровскую область, и отправили его в Россию.

Украина потребовала от России вернуть детей домой. Министерство юстиции обратилось в Европейский суд по правам человека с просьбой обязать российские компетентные органы передать генеральному консулу Украины похищенных боевиками детей-сирот.