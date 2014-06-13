Российский омбудсман не знает, сколько граждан РФ погибли на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Памфилова сказала сегодня во время пресс-конференции после встречи с украинским омбудсманом в Харькове.

«Официальной информации нет. Я знаю, что несколько случаев таких было. Это в прессе. Официальной информации у меня такой нет. Просто я не делала пока запросов. В прессе что-то проходило, но это пресса», - сказала Памфилова.

Читайте такжеНи один российский канал не показал гробы погибших в Донецке граждан РФ - журналисткаНа уточняющий вопрос журналистов, будет ли подавать она запросы с целью установления количества погибших россиян, Памфилова сказала: «Вообще-то это не входит в область моей компетенции. Ко мне многие обращаются: граждане России, которые живут в России, но у которых родные в Украине требуют какой-либо помощи. Ко мне обращаются - я реагирую. Если последуют обращения по этому поводу, я, конечно, сделаю запрос. Я пока, исходя из своей компетенции, не вижу этой проблемы. С какой стороны? Что это? Это нарушение прав кого? Это не моя компетенция, это компетенция других ведомств».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, от начала противостояния на востоке Украины в зоне АТО погибло 270 украинцев, в том числе 15 женщин и двое детей.