Взрыв в Донецке называют покушением на помощника Пушилина – СМИ

00:42, 13 июня 2014
Политика
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Взрыв возле захваченного здания Донецкой ОГА был покушением на жизнь члена "временного правительства ДНР" Ричарда Яли, который является помощником "главы Верховного Совета" самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.

Донецк, ОГА, взрыв / Новости Донбасса

Об этом ОстроВу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он жив, находится в больнице", - сказал источник.

По предварительной информации, был заминирован "Ланос", который стоял на въезде и взорвался во время выезда кортежа. Пострадали семь  человек.

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По информации пресс-службы Донецкого горсовета, в 22.15 в пятидесяти метрах от здания Донецкой областной государственной администрации произошел взрыв микроавтобуса "Газель". На место происшествия выехали автомобили МЧС и четыре бригады "скорой помощи". Из-за взрыва повреждены окна Донецкого областного художественного музея.

7 июня был убит в центре Донецка помощник Пушилина, депутат "Верховного совета" ДНР Максим Петрухин. 

Справка. Яли Ричард Иванович в 2009 году был объявлен в Федеральный розыск Российской Федерации по обвинению в экоциде (Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу). В свое время был осужден в Донецке за  нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека. 


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