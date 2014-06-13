Взрыв в Донецке называют покушением на помощника Пушилина – СМИ
Взрыв возле захваченного здания Донецкой ОГА был покушением на жизнь члена "временного правительства ДНР" Ричарда Яли, который является помощником "главы Верховного Совета" самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.
Об этом ОстроВу сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он жив, находится в больнице", - сказал источник.
По предварительной информации, был заминирован "Ланос", который стоял на въезде и взорвался во время выезда кортежа. Пострадали семь человек.
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По информации пресс-службы Донецкого горсовета, в 22.15 в пятидесяти метрах от здания Донецкой областной государственной администрации произошел взрыв микроавтобуса "Газель". На место происшествия выехали автомобили МЧС и четыре бригады "скорой помощи". Из-за взрыва повреждены окна Донецкого областного художественного музея.
7 июня был убит в центре Донецка помощник Пушилина, депутат "Верховного совета" ДНР Максим Петрухин.
Справка. Яли Ричард Иванович в 2009 году был объявлен в Федеральный розыск Российской Федерации по обвинению в экоциде (Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу). В свое время был осужден в Донецке за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека.