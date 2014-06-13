Взрыв в Донецке называют покушением на помощника Пушилина – СМИ

Об этом ОстроВу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он жив, находится в больнице", - сказал источник.

По предварительной информации, был заминирован "Ланос", который стоял на въезде и взорвался во время выезда кортежа. Пострадали семь человек.

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По информации пресс-службы Донецкого горсовета, в 22.15 в пятидесяти метрах от здания Донецкой областной государственной администрации произошел взрыв микроавтобуса "Газель". На место происшествия выехали автомобили МЧС и четыре бригады "скорой помощи". Из-за взрыва повреждены окна Донецкого областного художественного музея.

7 июня был убит в центре Донецка помощник Пушилина, депутат "Верховного совета" ДНР Максим Петрухин.

Справка. Яли Ричард Иванович в 2009 году был объявлен в Федеральный розыск Российской Федерации по обвинению в экоциде (Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу). В свое время был осужден в Донецке за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека.



