Порошенко провел срочное совещание с руководством силовых ведомств

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня на востоке Украины боевики впервые применили танки, которые, по данным украинской разведки, появились со стороны Российской федерации. В результате военной операции, которая планировалась накануне, украинским военным удалось удержать ситуацию под контролем», - говорится в сообщении и отмечается, в связи с этим президент провел срочное совещание с руководителями силовых ведомств.

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По информации силовиков, в результате хорошо подготовленной операции, украинские военные и пограничники восстановили контроль над участком государственной границы протяженностью свыше 100 км, ведя борьбу даже с танками.

Также сообщается, что Порошенко провел беседы с вице-президентом США Джозефом Байденом и Канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ними события, происходящие на востоке Украины.

Собеседники согласовали дальнейшие шаги по реализации мирного плана на востоке Украины.