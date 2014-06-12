Начальника одесских спасателей признали непричастным к событиям 2 мая

Соответствующий приказ был подписан сегодня, 12 июня, сообщает Сегодня.

Напомним, майора гражданской защиты Владимира Боделана дважды отстраняли от обязанностей, но в итоге комиссия по расследованию признала непричастность главного спасателя Одессы к организации трагических событий на Куликовом поле и пособничеству сепаратистам.

Как ранее сообщалось, Боделана отстраняли от обязанностей на две недели в связи с расследованием трагедии 2 мая. Руководство одесских спасателей обвинили в медлительности и чрезмерной заботе о пожарной технике.

Читайте такжеВ Одессе состоялось Вече памяти погибших 2 мая в Доме профсоюзов во время массовых беспорядков По многочисленным свидетельствам очевидцев, на Куликово поле старшие офицеры выдвинулись лишь после того, как тщательно осмотрели брошенную проукраинскими активистами автоцистерну (ее использовали как таран милицейского кордона и баррикад сепаратистов). К тому моменту в Доме профсоюзов уже бушевал пожар.

Главный спасатель задержку признает, однако виновными в ней считает сотрудников правоохранительных органов.