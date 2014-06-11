Прокуратура изучает обеспечение продуктами и использование в воинских частях сухпайков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, проводится проверка соблюдения законодательства об использовании в воинских частях сухих пайков, в том числе производства США, приобретенных для продовольственного обеспечения украинских военнослужащих.

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По информации МВД Украины, выявлен факт незаконной продажи американских сухих пайков, в связи с чем в отношении жителей Николаевской области, причастных к этому, проводится досудебное расследование.

Установлено, что в Очакове имел место случай приобретения 45 сухих пайков производства США, которые были предназначены для продовольственного обеспечения участников международных учений «Си Бриз» в 2011 году.

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Прокурорская проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о регистрации сведений об уголовном правонарушении.