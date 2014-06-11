Украинские дипломаты призывают мир к дальнейшим санкциям в отношении России

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии “Майдана иностранных дел” относительно встречи министров иностранных дел Польши, Германии и России, которая состоялась вчера, 10 июня.

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Эксперты “Майдана иностранных дел” положительно оценивают международные усилия по установлению мира в восточных областях нашего государства и восстановление ее территориальной целостности однако отмечают, что условием переговоров должно быть прекращение поддержки террористам со стороны РФ.

“Майдан иностранных дел» уверен, что ключ к успеху в действиях международного сообщества по поддержке Украины лежит именно в должном противодействии агрессору, в частности путем санкций, а не в его якобы привлечении к многосторонним миротворческим усилиям”, - отмечено в комментарии.

По мнению экспертов, призывы России о готовности содействовать внутриукраинскому диалогу, в свете приведенного выше, является не только лицемерными, но и выглядят откровенным издевательством над существующим международным порядком.

Мотивация России является вполне понятной, как недавно отмечал «Майдан иностранных дел», Москва сегодня предлагает Западу не начинать новую «холодную войну», а взамен пролистать «крымскую страницу» и сотрудничать в вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности в сфере международной безопасности.

Однако бесспорным является то, что именно Россия, аннексией Крыма и агрессивными действиями на Востоке Украины, нанесла серьезный ущерб безопасности в Европе и в мире в целом.

*** Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональном интересе граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, глава Комитета избирателей Украины".