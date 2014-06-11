Эксперт: новой киевской власти в кратчайшие сроки необходимо сломать коррупцию

Об этом в интервью изданию «Главком» заявил руководитель группы советников городского главы Игорь Никонов.

«Мэру и его новой команде необходимо в кратчайшие сроки досконально изучить проблематику города. После этого громаде Киева которая будет представлена четкая программа реформирования всех сфер жизни столицы», - отметил Никонов.

Он подчеркнул, что для полноценной работы в городе, планирует передать свой бизнес в управление команде профессиональных менеджеров.

«Необходимо срочно выявить и поломать все коррупционные схемы. Уволить и привлечь к ответственности чиновников-взяточников. Кроме того создать благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, а также привлечения иностранных инвестиций в опустошенную от экономического кризиса столицу», - подытожил Игорь Никонов.