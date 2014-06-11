Эксперт: новой киевской власти в кратчайшие сроки необходимо сломать коррупцию
В течение 100 дней мэр Киева Виталий Кличко представит киевлянам Программу развития столицы.
Об этом в интервью изданию «Главком» заявил руководитель группы советников городского главы Игорь Никонов.
«Мэру и его новой команде необходимо в кратчайшие сроки досконально изучить проблематику города. После этого громаде Киева которая будет представлена четкая программа реформирования всех сфер жизни столицы», - отметил Никонов.
Он подчеркнул, что для полноценной работы в городе, планирует передать свой бизнес в управление команде профессиональных менеджеров.
«Необходимо срочно выявить и поломать все коррупционные схемы. Уволить и привлечь к ответственности чиновников-взяточников. Кроме того создать благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, а также привлечения иностранных инвестиций в опустошенную от экономического кризиса столицу», - подытожил Игорь Никонов.