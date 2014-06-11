Боевики напали на луганский аэропорт с минометами и ПТКР, десантники отбили атаку - СМИ

Сегодня в 5 часов утра произошел очередной бой между украинскими десантниками и пророссийскими боевикам за аэропорт в Луганске. Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников в украинской армии.

«Террористы использовали минометы, автоматическое стрелковое оружие и ПТКР. Последняя почему-то взорвалась еще в воздухе», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что десантники накрыли нападавших огнем в ответ. Перестрелка продолжалась около 15 минут. Террористы разбежались.

Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет. Потери среди боевиков в настоящее время уточняются.

Это не первый подобный случай на протяжении последних дней. Ранее террористы обстреливали защитников аэропорта Луганска ракетами.