Цеголко считает вызовом свое назначение

Об этом журналист "5 канала" написал на своей странице в Facebook.

"Никогда не думал раньше, что буду работать пресс-секретарем президента. В конце концов я так же никогда не представлял, что моя страна будет защищаться от военной агрессии. Никогда не говори никогда", - отметил Цеголко.

"Поэтому принял предложение президента как вызов. Я хочу и в дальнейшем помогать Украине. Думаю, на новой работе смогу даже больше. Свою миссию вижу в поддержании максимальной открытости и прозрачности работы президента", - добавил он.

Читайте такжеПорошенко назначил своим пресс-секретарем телеведущего Святослава Цеголко

"Думаю, работать с Петром Порошенко будет легко. Ведь он имеет дружеские отношения со многими журналистами, не убегает от них и хорошо говорит. В том числе на английском", - подчеркнул Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 10 июня назначил Порошенко Святослава Цеголко своим пресс-секретарем.