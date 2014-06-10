ГПУ выдвинула лидерам донецких сепаратистов подозрения в терроризме

Как рассказал исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий, они поставлены в известность о выдвинутых в отношении них подозрениях в создании террористической организации и совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также на изменение границ территории и государственной границы.

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Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), установлено, что с марта по май эти лица совершили действия, направленные на создание террористической организации под названием "Донецкая народная республика", деятельность которой заключалась в совершении актов терроризма, запугивании населения, убийствах граждан и захвате административных зданий. Что привело к дестабилизации общественно-политической ситуации как в регионе, так и в государстве в целом.

2 мая Денис Пушилин объявлен в розыск, и по ходатайству прокуратуры судом предоставлено разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время аналогичное ходатайство подготовлено в отношении Александра Бородая.