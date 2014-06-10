Ветераны, неонацисты, террористы, власти: журналисты искали, кто хоронил российских боевиков "ДНР"

Российский телеканал Дождь проверил несколько версий того, кто мог быть ответственным за смерть и похороны россиян, отправившихся воевать с Украиной.

Журналисты рассмотрели варианты о причастности к похоронам погибших организации ветеранов "Боевое Братство", праворадикальной «Светлой Руси», представителей правящей в России партии "Единая Россия" и террористов «Русской православной Армии».

Ветераны. О прошедших в субботу похоронах в Подмосковье трех местных жителей, убитых в Донецке 26 мая, сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Имена двоих стали известны – это Сергей Жданович, а также российский спецназовец Алексей Юрин. Имя третьего не сообщается.

Жданович, побывал ранее и в Крыму, когда полуостров оккупировала Россия. Как сообщает Новая Газета, Жданович служил на Тихоокеанском флоте в охране парков для баллистических и крылатых ракет, работал в милиции. Также воевал в Афганистане. В 2000 году уехал в Чечню. После возвращения возглавил подмосковный филиал общероссийской организации Ветеранов "Боевое братство". «Эхо Москвы» отмечает, что в субботу проститься со Ждановичем приехали члены этой организации.

Читайте такжеБоевики на КамАЗах привезли на Донбасс около сотни российских спецназовцев - батальон "Азов"В СМИ высказывались также предположения, что вопросами Ждановича, как главы местного отделения «Боевого Братства», занималась именно организация ветеранов. Однако там это опровергают.

Власти. «Новая газета» выяснила, что воевать на восток Украины Ждановича отправлял руководитель горисполкома Единой России Роман Тикунов. Он же и контролировал возвращение в Подмосковье тела Ждановича.

Неонацисты. Контактирует с террористами на Востоке Украины и российская праворадикальная организация «Светлая Русь». Первоначально они стали известны благодаря методам "борьбы с нелегальной миграцией" — устраивали рейды по подвалам и отыскивали приезжих, а затем сдавали их в полицию, причем даже в российской полиции методами работы националистов были недовольны.

Читайте такжеНеизвестные вооруженные люди захватили донецкий морг - СМИЛидер движения Игорь Мангушев, помимо поиска нелегальных мигрантов также участвовал и в проекте «Оккупай Педофиляй» российского неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак (в настоящее время находится под арестом). Мангушев активно помогает пророссийским террористам на Востоке Украины. Но «Светлая Русь» заявляет, что доставкой тел тоже не занималась.

"В Луганске занимаемся доставкой медикаментов, гуманитарной помощью. Нет, доставлять трупы в Россию мы не помогали. Потому что это все происходило (в Донецке – прим. ред.) в тот момент, когда мы находились там (в Луганске – прим. ред.). Но что касается погибших – нет. Обращались люди знакомые по поводу Миронова Андрея, оказать содействие, но к моменту, как мы зашли на территорию, там уже решили вопрос по вывозу тела", - рассказал Мангушев.

Террористы. Обратились журналисты и к военизированному формированию под названием «Русская православная Армия». Эти вооруженные люди принимали непосредственное участие в боевых столкновений на Донбассе на стороне террористов. Однако и там ничего не знает о переправке тел, хотя прямо и не отрицают этого.

Читайте такжеДаже "груз 200" из Украины не заставит россиян выйти на улицу - Шендерович"Есть контакты с Россией, но это конфиденциальная информация, так что я вам ничего не скажу. Иногда люди присылают гуманитарку, а мы ее отвозим. По поводу доставки тел в Россию, это надо мне уточнить", - говорит представитель террористов Егор.

Таким образом, несомненными являются факты наличия боевиков из Росии в Украине, широких связей между террористами и различными российскими организациями, однако все они отрицают либо не подтверждают причастность к организации вывоза тел и похорон погибших на Донбассе боевиков из РФ.