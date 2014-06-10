Около 150 перевозчиков пикетируют Кабмин

Около 150 перевозчиков пикетируют здание Кабинета министров, требуя отменить постановления, которые, по их словам, мешают им работать.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевский припарковано около 100 микроавтобусов из разных регионов Украины - Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской и других областей. Их водители и владельцы пикетируют здание Кабмина.

Как объяснили пикетчики, они требуют от правительства отменить постановления, согласно которым предприниматели, предоставляющие услуги по нерегулярным перевозкам, могут осуществлять поездку по одному маршруту только два раза в неделю.

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Кроме того, законодательство требует, чтобы каждый владелец маршрута за два дня предупреждал транспортную инспекцию о том, что он должен осуществить перевозку по такому-то маршруту. В случае нарушения этих правил, транспортная инспекция штрафует перевозчиков или даже отбирает лицензию на перевозку. Пикетчики утверждают, что эти требования делают их бизнес неконкурентоспособным и требуют отменить постановления Кабмина.

Также возле Кабмина проходит еще одна акция, участники которой требуют ответа от Министерства обороны по поводу некачественного обеспечения бойцов бронежилетами и другой защитной экипировкой.

В частности, около 10 человек стоят с плакатами, в которых спрашивают у правительственных чиновников, почему Минобороны не выделяет средства на обеспечение защиты военнослужащих в зоне АТО. Кроме того, пикетчики спрашивают у правительства, почему бойцов отправляют на восток без соответствующего снаряжения и почему руководство силовых структур до сих пор продолжает действовать несогласованно.