Боевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в Славянске продолжаются боевые столкновения.
Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"В районе Черевковка (пригород Славянска) из двора церкви работает 120-мм миномет террористов. Ведется огонь как по позициям украинских силовиков на горе Карачун, так и по жилым кварталам города", - сообщил эксперт. Читайте такжеВ Славянске и Краматорске возобновилась стрельба, слышны сильные взрывы
По информации Тымчука, на протяжении дня боевиками обстреливались блок-посты украинских военных вокруг города. По предварительным данным, 3 силовика ранены.
Также террористы обстреливают трассу Изюм-Славянск на подъезде к Славянску. Во избежание жертв среди мирного населения, силы АТО временно перекрыли движение гражданского автотранспорта по трассе.