Появилось видео мощного взрыва в районе луганского аэропорта

В субботу поздно вечером вблизи аэропорта в Луганске раздался сильный взрыв, сообщает ТСН.

Он обеспокоил жителей города, которые не успели из него уехать.

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В социальных сетях люди пытаются выяснить, что произошло вблизи аэропорта.