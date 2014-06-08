Появилось видео мощного взрыва в районе луганского аэропорта
08:40, 08 июня 2014Политика
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Вчера вблизи аэропорта в Луганске произошел сильный взрыв.
Взрыв в районе аэропорта в Луганске / Скриншот видео
В субботу поздно вечером вблизи аэропорта в Луганске раздался сильный взрыв, сообщает ТСН.
Он обеспокоил жителей города, которые не успели из него уехать.
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В социальных сетях люди пытаются выяснить, что произошло вблизи аэропорта.
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