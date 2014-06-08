Появилось видео мощного взрыва в районе луганского аэропорта

08:40, 08 июня 2014
Политика
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Вчера вблизи аэропорта в Луганске произошел сильный взрыв.

Взрыв в районе аэропорта в Луганске / Скриншот видео

В субботу поздно вечером вблизи аэропорта в Луганске раздался сильный взрыв, сообщает ТСН.

Он обеспокоил жителей города, которые не успели из него уехать.

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В социальных сетях люди пытаются выяснить, что произошло вблизи аэропорта.

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