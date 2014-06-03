СМИ: В Краматорске ночью шел бой возле аэропорта

Как сообщает ТСН со ссылкой на пользователей соцсетей, бои возле аэропорта продолжались как минимум несколько часов. В частности, время от времени были слышны сильные взрывы артиллерии и пулеметные очереди.

"Снова слышны взрывы в городе. Таких боев еще не было", - сообщают в twitter жители Краматорска.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске началась полномасштабная АТО с применением артиллерии и авиацииЛюди, которые живут вблизи аэродрома, утверждают, что обстрел велся по блокпосту террористов, который расположен рядом с жилыми домами. В то же время, очевидцы утверждают, что в течение ночи по городу передвигалась одна из инженерных машин разграждения, которую накануне боевики похитили со двора НКМЗ.